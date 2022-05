Foto, post, messaggi d'amore: tutte le reazioni social dei campioni d'Italia (Di lunedì 23 maggio 2022) Il diciannovesimo scudetto, la premiazione, una festa lunga una notte. Che si è espressa, naturalmente, anche sui social. Ecco i post dei nuovi campioni d'Italia Continua tutte le reazioni social dei ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 23 maggio 2022) Il diciannovesimo scudetto, la premiazione, una festa lunga una notte. Che si è espressa, naturalmente, anche sui. Ecco idei nuovid'Continualedei ...

Advertising

AndreaVenanzoni : A prescindere dalle giustissime battute sui cinghiali che un post come questo attira, ma ci si può fare una foto pa… - Inter : ?? | BBQ TIME La squadra insieme per una grigliata post-allenamento ????? Guarda tutte le foto ??… - FedericoBurchi1 : RT @Ilaria_Yla: Sto continuando a mandare le foto in privato!! Fate RT anche a questo post e scrivetemi in privato “Foto” e ve la invio?????? - gcherryseason : RT @bisbilapolemica: capite che la celentano proprio alessandra celentano in carne ed ossa ha dedicato un post a carola allegando 30 foto c… - ItalianSerieA : New post: È ONLINE LA FOTO GALLERY DELLA PREMIAZIONE SCUDETTO 2021-2022 -