Formia, per il “Dono Svizzero” in arrivo investimenti per tecnologia e innovazione (Di lunedì 23 maggio 2022) Formia – “Lo sviluppo e la valorizzazione dell’ospedale Dono Svizzero tra gli obiettivi prioritari dell’Amministrazione comunale di Formia”. Con questo obiettivo, ed in questo contesto, si è svolta la Commissione Salute e Sanità. L’incontro è partito dalla consapevolezza condivisa del ruolo centrale che l’ospedale Dono Svizzero di Formia, in qualità di Dea di I livello, svolge non solo per la comunità di riferimento ma per l’intero comprensorio del Golfo di Gaeta. La riunione è stata l’occasione per affrontare in modo organico le criticità esistenti attraverso la voce di chi, ogni giorno, lavora per colmare le carenze esistenti e fornire un’assistenza all’altezza delle aspettative dei cittadini. All’incontro sono intervenuti alcuni direttori dei reparti del Presidio ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 23 maggio 2022)– “Lo sviluppo e la valorizzazione dell’ospedaletra gli obiettivi prioritari dell’Amministrazione comunale di”. Con questo obiettivo, ed in questo contesto, si è svolta la Commissione Salute e Sanità. L’incontro è partito dalla consapevolezza condivisa del ruolo centrale che l’ospedaledi, in qualità di Dea di I livello, svolge non solo per la comunità di riferimento ma per l’intero comprensorio del Golfo di Gaeta. La riunione è stata l’occasione per affrontare in modo organico le criticità esistenti attraverso la voce di chi, ogni giorno, lavora per colmare le carenze esistenti e fornire un’assistenza all’altezza delle aspettative dei cittadini. All’incontro sono intervenuti alcuni direttori dei reparti del Presidio ...

