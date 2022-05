Fondo perduto da 130 milioni di euro con il Decreto Aiuti: requisiti e come richiederlo (Di lunedì 23 maggio 2022) Gli effetti economici e sociali della guerra in Ucraina continuano a farsi sentire. Il Decreto Aiuti ha come obiettivo proprio quello di alleviare le sofferenze delle famiglie ma anche delle imprese che a causa del rincaro dei prezzi sono costrette a ridimensione budget e spese. Tra le varie misure adottate dal governo, ne è un esempio il bonus ‘una tantum’ da 200 euro, c’è anche un Fondo da 130 milioni di euro da destinare alle imprese nazionali. Cerchiamo adesso di capire di che cosa si tratta e quali sono i requisiti per ottenerlo. Leggi anche: Decreto Aiuti, bonus di 200 euro a lavoratori e pensionati: requisiti, come arriva e quando Fondo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 maggio 2022) Gli effetti economici e sociali della guerra in Ucraina continuano a farsi sentire. Ilhaobiettivo proprio quello di alleviare le sofferenze delle famiglie ma anche delle imprese che a causa del rincaro dei prezzi sono costrette a ridimensione budget e spese. Tra le varie misure adottate dal governo, ne è un esempio il bonus ‘una tantum’ da 200, c’è anche unda 130dida destinare alle imprese nazionali. Cerchiamo adesso di capire di che cosa si tratta e quali sono iper ottenerlo. Leggi anche:, bonus di 200a lavoratori e pensionati:arriva e quando...

