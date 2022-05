Follia dei tifosi: fermano per strada il calciatore Micovschi e lo costringono a spogliarsi | VIDEO (Di lunedì 23 maggio 2022) Un gravissimo episodio si è verificato nel mondo del calcio. Claudiu Micovschi, centrocampista dell’Avellino, è stato fermato da alcuni tifosi per strada in piena notte ed è stato costretto a spogliarsi. Come conferma il VIDEO diffuso dalla Questura avellinese, dopo la sconfitta ai playoff contro il Foggia il calciatore è stato fermato dai tifosi, fatto scendere e costretto a spogliarsi della tuta ufficiale. “Sei indegno di vestire i colori della nostra squadra”, le parole degli ultras. Tre tifosi sono adesso agli arresti domiciliari per rapina aggravata, violenza e minaccia. E’ l’ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica di Avellino. Si tratta di un 22enne e di due 30enni. Micovschi fermato dai ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 23 maggio 2022) Un gravissimo episodio si è verificato nel mondo del calcio. Claudiu, centrocampista dell’Avellino, è stato fermato da alcuniperin piena notte ed è stato costretto a. Come conferma ildiffuso dalla Questura avellinese, dopo la sconfitta ai playoff contro il Foggia ilè stato fermato dai, fatto scendere e costretto adella tuta ufficiale. “Sei indegno di vestire i colori della nostra squadra”, le parole degli ultras. Tresono adesso agli arresti domiciliari per rapina aggravata, violenza e minaccia. E’ l’ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica di Avellino. Si tratta di un 22enne e di due 30enni.fermato dai ...

