(Di lunedì 23 maggio 2022) “Ho personalmente parlato con Gaudenzi e gli ho fatto i complimenti: si vocifera che riducano anche il price money. Se così fosse, visto anche il non grandissimo feeling con l’erba, in quelle due settimane potrei portare la…”. Fabioè uno di quelli che potrebbero evitare, visto che quest’anno il torneo è ridotto a ricchissima esibizione. Dopo aver superato il primo turno al Roland Garros ha parlato del suo futuro di professionista-padre in età avanzata: “Mi piacerebbe giocare anche il 16esimo Roland Garros, ma come detto a fine stagione tireremo le somme e vedremo. Negli ultimi anni ho sicuramente fatto molta fatica, sono stati difficili per diversi motivi, ma se continuo ad avere questo spirito, questa condizione, non ci sono dubbi sul fatto che possa continuare a giocare. Lo ...

napolista : Fognini: «Wimbledon senza punti? Quasi quasi porto la famiglia a Formentera» “La mia famiglia inizia a reclamarmi… - TennisWorldit : Fabio Fognini chiaro su Wimbledon: 'Potrei portare la mia famiglia a Formentera' - Ilsuperbo89 : Fabione, con le sue dichiarazioni mai banali, non delude mai. Spero possa continuare anche nel 2023, quando vuole i… - Ilsuperbo89 : L'unico appunto che ti faccio Fabione è che dovresti farle tutte in Italia le vacanze, non a Formentera. Per il res… - freschiin : alla fine fognini aveva ragione su wimbledon -

Roland Garros Mi piacerebbe giocare il sedicesimo, ma vedremo a fine stagione quando tireremo le somme' Fabioe la decisione diIl tennista azzurro ha poi parlato della decisione ...A inizio di secondo setcancella 5 pericolose palle break: due nel secondo game e tre consecutive nel quarto. Sono gli unici momenti critici per il ligure che dal fondo fa quello che gli pare.Prima giornata di partite tutt’altro che scontata quella andata in archivio ieri al Roland Garros. Il ritorno di uno Slam, la gestione delle forze sui cinque set e le diverse condizioni di gioco si so ...Jason Kubler was the lone Australian winner on the opening day of the French Open as countryman Chris O’Connell became the first player to admit he might skip Wimbledon.