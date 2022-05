Fiorentina, Nardella rivela: “Vlahovic negli spogliatoi viola, bel gesto di fair play” (Di lunedì 23 maggio 2022) “Sabato sono andato negli spogliatoi ad abbracciare e ringraziare la squadra viola e mister Italiano. Mi ha colpito vedere Vlahovic, l’ho trovato un gesto di sensibilità e fair play non scontato, quello di venire immediatamente dopo la partita ad abbracciare i suoi ex compagni per congratularsi con loro. Un bel gesto”. Qu il sindaco di Firenze Dario Nardella parlando a margine di una conferenza stampa del post partita di Fiorentina-Juventus di sabato scorso. “Io sono sempre per il tifo vero, sincero, sanguigno ma questo tifo è vero nella misura in cui non travalica il rispetto delle persone, quando si va sull’offesa personale peraltro a fondo razzista questo è inaccettabile. L’ho sempre pensato, non ho problemi a ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) “Sabato sono andatoad abbracciare e ringraziare la squadrae mister Italiano. Mi ha colpito vedere, l’ho trovato undi sensibilità enon scontato, quello di venire immediatamente dopo la partita ad abbracciare i suoi ex compagni per congratularsi con loro. Un bel”. Qu il sindaco di Firenze Darioparlando a margine di una conferenza stampa del post partita di-Juventus di sabato scorso. “Io sono sempre per il tifo vero, sincero, sanguigno ma questo tifo è vero nella misura in cui non travalica il rispetto delle persone, quando si va sull’offesa personale peraltro a fondo razzista questo è inaccettabile. L’ho sempre pensato, non ho problemi a ...

