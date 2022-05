Finalissima 2022, Italia-Argentina in tv in chiaro? Canale, orario e streaming (Di lunedì 23 maggio 2022) La vincitrice di EURO 2020, l’Italia, sfiderà i campioni della Coppa America 2021, l’Argentina, mercoledì 1° giugno 2022 a Londra, nello stadio di Wembley in quella che la Uefa ha già ribattezzato Finalissima 2022. Una sorta di Intercontinentale tra le due Nazionali. Si gioca mercoledì 1 giugno alle 20:45 e gli azzurri di Roberto Mancini vogliono ripartire al meglio dopo l’eliminazione dal Mondiale. La sfida verrà trasmessa in diretta tv dalla Rai (Rai 1), che detiene i diritti in esclusiva della nostra Nazionale. streaming su Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) La vincitrice di EURO 2020, l’, sfiderà i campioni della Coppa America 2021, l’, mercoledì 1° giugnoa Londra, nello stadio di Wembley in quella che la Uefa ha già ribattezzato. Una sorta di Intercontinentale tra le due Nazionali. Si gioca mercoledì 1 giugno alle 20:45 e gli azzurri di Roberto Mancini vogliono ripartire al meglio dopo l’eliminazione dal Mondiale. La sfida verrà trasmessa in diretta tv dalla Rai (Rai 1), che detiene i diritti in esclusiva della nostra Nazionale.su Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace.

