Filosofia al teatro Sannazzaro | Ferraris apre la prima edizione del festival promosso dalla Fondazione Guida

(Di lunedì 23 maggio 2022) Al via martedì 24 maggio alle ore 16,30 alSannazaro (in via Chiaia 157) con ingresso gratuito ladi “Conversazioni di”, organizzataalla Cultura – Ente del Terzo Settore. Il, in programma martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 maggio dalle 16,30 alle 19.00, ha per tema “Empatia e conflitto”. Ad aprire la rassegna martedì alle 16,30 il filosofo Maurizio, ordinario diteoretica all’Università di Torino dove dirige il LabOnt (Laboratorio di ontologia), e il matematico Piergiorgio Odifreddi, docente presso la Cornell University e l’Università di Torino, che dialogheranno, moderati da Stefania Achella, sul tema “Web, empatie e antipatie”. «Si ...

Al via martedì 24 maggio alle ore 16,30 al teatro Sannazaro (in via Chiaia 157) con ingresso gratuito la prima edizione di "Conversazioni di filosofia", organizzata dalla Fondazione Guida alla Cultura