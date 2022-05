Figliuolo e le presunte molestie degli alpini | I fatti di Rimini vanno condannati senza se e sensa ma

Advertising

TreTsun : RT @ilriformista: Per la prima volta il generale interviene sulle presunte molestie all'adunata degli alpini a Rimini: 'Se ci sono degli ap… - ilriformista : Per la prima volta il generale interviene sulle presunte molestie all'adunata degli alpini a Rimini: 'Se ci sono de… - Luxgraph : Figliuolo e le presunte molestie: «I fatti di Rimini vanno condannati senza se e senza ma» #corriere #news #202… - serenel14278447 : 'TORINO Figliuolo e presunte molestie «I fatti di Rimini vanno condannati senza se e sensa ma» sulle moleste di Alf… -

Corriere della Sera

Per la prima volta il generale Francesco Paolo, ex commissario straordinario per l'emergenza Covid, interviene sui casi dimolestie durante l'ultima adunata degli alpini a Rimini. ...Il generale, ex commissario straordinario per l'emergenza Covid, ha commentato i fatti di Rimini, con lemolestie di alcuni alpini verso alcune donne. A margine della presentazione al Salone ... Figliuolo, gli alpini e le presunte molestie : «I fatti di Rimini vanno condannati senza se e senza ma» “I fatti di Rimini vanno condannati senza se e senza ma perché le violenze fisiche e verbali sono da perseguire innanzitutto a norma di legge. Ma io ritengo che l’associazione alpini, una volta indivi ...Per la prima volta l’ex commissario per l’emergenza Covid interviene sui presunti casi di molestie all’adunata degli alpini di Rimini. Lo ha fatto durante la presentazione del suo libro a Torino ...