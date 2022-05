Festival di Cannes 2022, il teatro della vita di Valeria Bruni Tedeschi omaggia il suo maestro Chéreau con Les Amandiers (Di lunedì 23 maggio 2022) Recitare vuol dire rischiare. Perché la verità è un tesoro duro da conquistare, serve mettersi in gioco fino in fondo, e guardare in faccia alla morte per sorridere alla vita. Valeria Bruni Tedeschi ha preso alla lettera l’insegnamento del maestro, il grande drammaturgo e cineasta Patrice Chéreau, alla cui scuola e teatro Nanterre-Amandiers si è formata nella seconda metà degli anni ’80. E quale celebrazione del suo mentore, ma anche quale ricordo di quel periodo fondamentale della sua esistenza ha scritto e diretto Les Amandiers, il suo sesto lungometraggio e il secondo in concorso sulla Croisette, ennesimo testo autobiografico ma non per questo privato del respiro universale. Perché accanto all’omaggio a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Recitare vuol dire rischiare. Perché la verità è un tesoro duro da conquistare, serve mettersi in gioco fino in fondo, e guardare in faccia alla morte per sorridere allaha preso alla lettera l’insegnamento del, il grande drammaturgo e cineasta Patrice, alla cui scuola eNanterre-si è formata nella seconda metà degli anni ’80. E quale celebrazione del suo mentore, ma anche quale ricordo di quel periodo fondamentalesua esistenza ha scritto e diretto Les, il suo sesto lungometraggio e il secondo in concorso sulla Croisette, ennesimo testo autobiografico ma non per questo privato del respiro universale. Perché accanto all’omaggio a ...

