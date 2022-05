Festa Scudetto, Ibra: «Milano non è Milan, l’Italia è Milan» – VIDEO (Di lunedì 23 maggio 2022) Ibrahimovic arringa la folla con il discorso Scudetto davanti a 10 mila tifosi ad attenderli a Casa Milan Di ritorno da Reggio Emilia, il Milan è stato accolto da 10 mila persone a Casa Milan per continuare la Festa Scudetto. Ad arringare la folla ci ha pensato Ibra con il suo discorso ai tifosi rossoneri presenti. Le sue dichiarazioni: Il discorso di #Ibrahimovic a #CasaMilan ???? #Milan #Scudetto pic.twitter.com/VCxM1ddrjX— Milan News 24 (@Milannews24 com) May 23, 2022 Queste le sue parole rivolte ai 10 mila tifosi ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 maggio 2022)himovic arringa la folla con il discorsodavanti a 10 mila tifosi ad attenderli a CasaDi ritorno da Reggio Emilia, ilè stato accolto da 10 mila persone a Casaper continuare la. Ad arringare la folla ci ha pensatocon il suo discorso ai tifosi rossoneri presenti. Le sue dichiarazioni: Il discorso di #himovic a #Casa???? #pic.twitter.com/VCxM1ddrjX—News 24 (@news24 com) May 23, 2022 Queste le sue parole rivolte ai 10 mila tifosi ...

AntoVitiello : La festa pazza di Theo #Hernandez dopo la vittoria dello scudetto ????? - acmilan : May 23 is a special day for #ACMilan: two European cups in 1968 and 1990, our 16th Scudetto and 2007 #UCL victory!… - AntoVitiello : ??? Il #Milan è tornato a fare la storia! Cavalcata eccezionale, #scudetto strameritato dopo 11 anni difficili in cu… - 1889milan : RT @MilanNewsit: MN - Milan, la festa scudetto continua: oggi pomeriggio il giro per la città sul pullman scoperto - Riccard17045943 : RT @MilanNewsit: Il Corriere Milano sullo Scudetto del Milan: 'Festa rossonera' -