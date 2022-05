Festa Scudetto Casa Milan: migliaia di tifosi accolgono squadra e trofeo – VIDEO (Di lunedì 23 maggio 2022) Festa Scudetto a Casa Milan: in 10 mila accolgono squadra e trofeo. Una bolgia di tifosi per l’arrivo della squadre La vittoria, la Festa sul prato del Mapei e l’attesa a Casa Milan per migliaia di tifosi per aspettare la squadra e il trofeo e continuare a festeggiare. È qui la Festa #CasaMilan #Milan #Scudetto ???? pic.twitter.com/tFMRXgpxcF— Milan News 24 (@Milannews24 com) May 23, 2022 Mezzanotte e mezza l’arrivo della squadra più o meno, accolta da un bagno di folla di circa 10 mila persone. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 maggio 2022): in 10 mila. Una bolgia diper l’arrivo della squadre La vittoria, lasul prato del Mapei e l’attesa aperdiper aspettare lae ile continuare a festeggiare. È qui la???? pic.twitter.com/tFMRXgpxcF—News 24 (@news24 com) May 23, 2022 Mezzanotte e mezza l’arrivo dellapiù o meno, accolta da un bagno di folla di circa 10 mila persone. ...

