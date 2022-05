Festa a Milano, oltre 50mila per “Radio Italia live-il concerto” (Di lunedì 23 maggio 2022) oltre 50mila persone si sono ritrovate a Milano tra Piazza Duomo e le vie limitrofe per "Radio Italia live - il concerto", la grande Festa dei 40 anni di Radio Italia SolomusicaItaliana: una maratona musicale che ha rianimato tutta la città dopo il lungo periodo di chiusure e lockdown, a tre anni dall'ultima edizione.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/05/Festa-a-Milano-oltre-50mila-per-Radio-Italia-live-il-concerto 20220522 video 13344663.mp4"/videoTanti gli artisti che si sono alternati sul palco, accompagnati dalla ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 23 maggio 2022)persone si sono ritrovate atra Piazza Duomo e le vie limitrofe per "- il", la grandedei 40 anni diSolomusicana: una maratona musicale che ha rianimato tutta la città dopo il lungo periodo di chiusure e lockdown, a tre anni dall'ultima edizione.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/05/-a--per--il-20220522 video 13344663.mp4"/videoTanti gli artisti che si sono alternati sul palco, accompagnati dalla ...

