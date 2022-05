Ferrero, revocati gli arresti domiciliari all'ex presidente della Sampdoria (Di lunedì 23 maggio 2022) Il processo avrà inizio il 21 settembre. L'inchiesta era partita dal fallimento di quattro società nel settore alberghiero, turistico e cinematografico. Il giudice del Riesame ha parlato di un "cerchio dei raggiri" preoccupante che ha portato a un "dissesto finanziario ed economico immane" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 23 maggio 2022) Il processo avrà inizio il 21 settembre. L'inchiesta era partita dal fallimento di quattro società nel settore alberghiero, turistico e cinematografico. Il giudice del Riesame ha parlato di un "cerchio dei raggiri" preoccupante che ha portato a un "dissesto finanziario ed economico immane"

