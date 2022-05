Fedez rompe il silenzio: "Arrivato l'esame istologico, il tumore non ha preso i linfonodi" (Di lunedì 23 maggio 2022) "Mi ritengo fortunato, perché è Arrivato l'esame istologico e non ha preso i linfonodi". A due mesi dall'asportazione del tumore al pancreas, Fedez torna a parlare della sua malattia nel corso della presentazione... Leggi su europa.today (Di lunedì 23 maggio 2022) "Mi ritengo fortunato, perché èl'e non ha". A due mesi dall'asportazione delal pancreas,torna a parlare della sua malattia nel corso della presentazione...

