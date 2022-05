Fedez parla della sua malattia durante la presentazione di Love Mi (Di lunedì 23 maggio 2022) Fedez è tornato a parlare della sua malattia e spiega che è stato molto fortunato, rassicurando tutti i suoi fan. “È stata un’operazione importante. Al 90 per cento posso dire che va tutto bene. Niente micro metastasi, non ho dovuto fare la chemio”. Ne ha parlato in occasione della presentazione del festival Love Mi, concerto di beneficenza che si terrà il 28 giugno in piazza Duomo a Milano in collaborazione con J-AX ed altri cantanti. Fedez torna a parlare della sua malattia Per la prima volta Fedez è tornato a parlare della sua malattia e ci tiene a rassicurare i suoi fan: “Al 90% va tutto bene, devo solo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 23 maggio 2022)è tornato aresuae spiega che è stato molto fortunato, rassicurando tutti i suoi fan. “È stata un’operazione importante. Al 90 per cento posso dire che va tutto bene. Niente micro metastasi, non ho dovuto fare la chemio”. Ne hato in occasionedel festivalMi, concerto di beneficenza che si terrà il 28 giugno in piazza Duomo a Milano in collaborazione con J-AX ed altri cantanti.torna aresuaPer la prima voltaè tornato aresuae ci tiene a rassicurare i suoi fan: “Al 90% va tutto bene, devo solo ...

rtl1025 : ?? “A livello di salute non potrei affrontare un tour. Sto affrontando una preparazione fisica per questa singola da… - fanpage : “È arrivato l'esame istologico, il tumore era molto raro, la fortuna è che non ha preso i linfonodi e non avevo mic… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: “È arrivato l'esame istologico, il tumore era molto raro, la fortuna è che non ha preso i linfonodi e non avevo micro metastas… - repubblica : Fedez parla della malattia: 'Con il tumore sono stato fortunato. È come se vedessi il mondo a colori' - Corriere : Fedez parla del tumore: “Al 90% va tutto bene, non devo fare chemio”. E annuncia il concerto con J-Ax -