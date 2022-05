Fedez e J-Ax pace fatta: “Sei ore al telefono, ci siamo detti tutto” (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – pace fatta tra Fedez e J-Ax dopo una telefonata durata sei ore. Così i due rapper hanno raccontato alla stampa come si sono riavvicinati a quattro anni dall’ultimo contatto. “Ci siamo sentiti al telefono per 6 ore, ci siamo detti tutto quello che dovevamo”, ha spiegato Fedez ai giornalisti, durante la conferenza stampa convocata a Milano per presentare il concerto Love Mi, in calendario in piazza del Duomo il 28 giugno prossimo. “Sono passati abbastanza anni per parlare di tante cose senza che facessero più male”, ha poi aggiunto Fedez, spiegando che “non c’era una ragione” ai loro dissidi, “ma una serie di motivazioni”. Quelli passati, ha rimarcato il rapper, “sono stati anni di frenesia ma era il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) –trae J-Ax dopo una telefonata durata sei ore. Così i due rapper hanno raccontato alla stampa come si sono riavvicinati a quattro anni dall’ultimo contatto. “Cisentiti alper 6 ore, ciquello che dovevamo”, ha spiegatoai giornalisti, durante la conferenza stampa convocata a Milano per presentare il concerto Love Mi, in calendario in piazza del Duomo il 28 giugno prossimo. “Sono passati abbastanza anni per parlare di tante cose senza che facessero più male”, ha poi aggiunto, spiegando che “non c’era una ragione” ai loro dissidi, “ma una serie di motivazioni”. Quelli passati, ha rimarcato il rapper, “sono stati anni di frenesia ma era il ...

