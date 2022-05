Fedez e J-Ax di nuovo insieme | ecco svelato il progetto a cui stanno lavorando | “Abbiamo cercato di capire le ragioni l’uno negli occhi dell’altro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 maggio 2022) Non è solo una reunion artistica ma l’incontro tra due amici (dopo sei ore passate al telefono a chiarirsi) a cui viene una idea speciale per fare qualcosa di utile per i bambini con patologie neurologiche complesse. È la storia die J-Ax che hanno presentato oggi al Palazzo Reale di Milano il Festival “Love Mi”, il concerto gratuito a favore della Fondazione Together To Go – Tog, che si terrà il 28 giugno dalle ore 18 in Piazza Duomo a Milano. L’evento sarà trasmesso anche in diretta da Italia Uno. L’organizzazione tecnica sarà curata dall’agenzia Live Vivo Concerti. “Neparlato a febbraio cone neparlato anche in questi mesi, in cui sono successe tante cose anche personali all’artista. – ha detto l’Assessore Cultura di Milano Tommaso Sacchi – Sarà un ritorno per la musica dal vivo che ...