Fedez e J-Ax annunciano il nuovo progetto “di coppia” Ecco di che si tratta

(Di lunedì 23 maggio 2022)e J-Ax insieme per Love Mi, il concerto benefico a Milano. Le date e ilUndopo la rappacificazione vede protagonistie J-Ax. I due artisti tornano insieme a quattro anni dal litigio con una “bombetta” – come la definisce lo stesso Federico – non da poco. Sidi Love Mi, il concerto benefico organizzato per la città di Milano a favore dellA Fondazione Together to go (Tog). “Un regalo alla nostra città”: dichiarano in conferenza stampa i due rapper lombardi. L’evento – gratuito – si terrà il prossimo 28 giugno, alle ore 18:00, in Piazza Duomo e verrà trasmesso in esclusiva su Italia Uno. Raccontando la genesi dell’iniziativaha aggiunto: “Eravamo in Triennale e avevo in mente di affrontare un tour estivo e di fare però ...