Federica Panicucci | il bikini da urlo a 50 anni | la foto fa colpo

Leggi su chenews

(Di lunedì 23 maggio 2022)mostra un fisico perfetto: lainsui social manda in visibilio il web, eccola durante un romantico weekend. La conduttrice di Mattino Cinque appare serena e rilassata insieme al compagno Marco Bacini, quando convoleranno a nozze? Da tempo la coppia parla di un grande matrimonio.InstagramManca ancora un po’ di tempo prima della fine di Mattino Cinque News ma la bellaha deciso di concedersi già un assaggio d’estate e di vacanza. Lei e Marco Bacini si sono regalati un weekend di relax in uno splendido resort siciliano. La coppia è innamoratissima ormai dal 2016, quando si sono conosciuti per caso sui social. Lui è un imprenditore nel settore della moda eaveva espresso ...