"Fate ridere. Se Putin è un bullo...". Nicolai Lilin, brutale schiaffo a Joe Biden e Alan Friedman: la furia del russo (Di lunedì 23 maggio 2022) Un'opinione controcorrente, interessante come sempre, quella di Nicolai Lilin a L'aria che tira. Lo scrittore era ospite in collegamento con Myrta Merlino nella puntata del 23 maggio, al centro del dibattito ovviamente la guerra in Ucraina. E Lilin mostra tutto il suo dissenso rispetto ad Alan Friedman, ospite in studio, che puntava il dito contro "il bullo" Vladimir Putin. Lilin - feroce oppositore dello zar - quando sente le parole di Friedman accenna un sorriso sarcastico. E quando Myrta Merlino gli chiede spiegazioni, risponde: "Io rido perché quando un bullo dà del bullo a un altro fa un po' ridere". "Dunque Friedman è un bullo?", chiede la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Un'opinione controcorrente, interessante come sempre, quella dia L'aria che tira. Lo scrittore era ospite in collegamento con Myrta Merlino nella puntata del 23 maggio, al centro del dibattito ovviamente la guerra in Ucraina. Emostra tutto il suo dissenso rispetto ad, ospite in studio, che puntava il dito contro "il" Vladimir- feroce oppositore dello zar - quando sente le parole diaccenna un sorriso sarcastico. E quando Myrta Merlino gli chiede spiegazioni, risponde: "Io rido perché quando undà dela un altro fa un po'". "Dunqueè un?", chiede la ...

