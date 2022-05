Fast & furious 7, l'ultimo film di Walker e il primo del muscolare Statham (Di lunedì 23 maggio 2022) Fast & furious 7 Italia 1 ore 21.20 con Vin Diesel, Jason Statham e Dwayne Johnson. Regia di James Wan. Produzione USA 2015. Durata: 2 ore e 17 minutiLA TRAMA Settimo Fast and furious. Tra i migliori. Questo per via della decisa accellerata data alla storia del nuovo regista James Wan. Stavolta il nemico da battere è un feroce assassino (Statham in uno dei rari ruoli di cattivo, almeno all'inizio). Statham ha giurato di vendicare la morte del fratello ucciso (del tutto meritatamente) dal gruppo capeggiato da Dominic Toretto (Diesel) . La strada della vendetta è lunga (quelli del Fast and furious sono ossi duri) e il killer avrà il tempo per ricredersi sul fratello e su Dominic e soci. Ultima apparizione di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022)7 Italia 1 ore 21.20 con Vin Diesel, Jasone Dwayne Johnson. Regia di James Wan. Produzione USA 2015. Durata: 2 ore e 17 minutiLA TRAMA Settimoand. Tra i migliori. Questo per via della decisa accellerata data alla storia del nuovo regista James Wan. Stavolta il nemico da battere è un feroce assassino (in uno dei rari ruoli di cattivo, almeno all'inizio).ha giurato di vendicare la morte del fratello ucciso (del tutto meritatamente) dal gruppo capeggiato da Dominic Toretto (Diesel) . La strada della vendetta è lunga (quelli delandsono ossi duri) e il killer avrà il tempo per ricredersi sul fratello e su Dominic e soci. Ultima apparizione di ...

Advertising

Adnkronos : McDonald's lascia la #Russia: venderà tutti gli 850 ristoranti. - SkyTG24 : Dopo 30 anni di attività, il marchio del fast food #McDonald's ha annunciato che venderà tutte le sue attività in… - Marilen97832318 : RT @GennaroSenatore: Insomma abituiamoci all'idea di una unflazione permanente. Ma se facciamo la rivoluzione verde risolviamo tutto no? No… - SimoneBonzanini : RT @GennaroSenatore: Insomma abituiamoci all'idea di una unflazione permanente. Ma se facciamo la rivoluzione verde risolviamo tutto no? No… - Marilen97832318 : RT @GennaroSenatore: Parliamo di #russia e di petrolio. Le sanzioni stanno danneggiando la Russia? molti filoputinisti (che non capiscono u… -