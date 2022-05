FantANews, alle 19.00 il nostro Speciale Scudetto: seguici LIVE (Di lunedì 23 maggio 2022) alle 19.00 parte il nostro Speciale Scudetto: tutte le curiosità e i resoconti dopo il verdetto della 38^ giornata Milan campione d’Italia e Salernitana salva: questi i verdetti eclatanti di questo pazzo ed imprevedibile campionato. Lo Speciale Scudetto di FantANews parte alle ore 19.00 e premierà i migliori volti di questa stagione. CLICCA QUI PER Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 23 maggio 2022)19.00 parte il: tutte le curiosità e i resoconti dopo il verdetto della 38^ giornata Milan campione d’Italia e Salernitana salva: questi i verdetti eclatanti di questo pazzo ed imprevedibile campionato. Lodiparteore 19.00 e premierà i migliori volti di questa stagione. CLICCA QUI PER Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AleMontano17 : RT @serieAnews_com: #FantANews, Speciale Scudetto: siamo LIVE alle ore 19.00 ?? Per i commenti di fine stagione e i premi di #SerieANewsTV… - serieAnews_com : #FantANews, Speciale Scudetto: siamo LIVE alle ore 19.00 ?? Per i commenti di fine stagione e i premi di… - CalcioOggi : Occhio alle assenze milionarie. E in porta scalpitano i 'secondi' - La Gazzetta dello Sport - sportli26181512 : Occhio alle assenze milionarie. E in porta scalpitano i 'secondi': Occhio alle assenze milionarie. E in porta scalp… - MagicGazzetta : Occhio alle assenze milionarie. E in porta scalpitano i 'secondi' #Fantanews -