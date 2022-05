Falcone | vedova Schifani | appello a uomini Stato traditori ++

Advertising

Agenzia_Ansa : A Palermo corteo promosso da Quarto Savona 15, l'associazione che porta il nome dell'auto di scorta di Falcone sull… - Agenzia_Ansa : VIDEO | La vedova del capo-scorta di Falcone: 'Orgogliosa delle scelte di mio marito' #ANSA - Agenzia_Ansa : VIDEO | Manifestazione a Palermo della Quarto Savona 15, associazione che porta il nome dell'auto di scorta del giu… - EugenioBerto70 : Falcone:vedova caposcorta,orgogliosa delle scelte di Antonio - susy_DV7 : #diOgniCosa ricordiamo di quel maledetto #23Maggio1992 ma una cosa in particolare, lei ROSARIA COSTA vedova… -

Agenzia ANSA

"Collaborate, fateci conoscere la verità". Un nuovo appello anche agli "uomini dello Stato che hanno tradito" viene lanciato, a trent'anni di distanza dalla strage di Capaci, da Rosario Costa,dell'agente Vito Schifani, che ai funerali disse ai mafiosi: "Io vi perdono, però dovete mettervi in ginocchio". In un'intervista al Giornale radio Rai (Rai Radio1) afferma: "Direi di ...Funerale Ci sono fischi e urla per i politici al funerale del giudicee degli agenti di scorta il 25 maggio. All'altare sale una donna: è Rosaria Schifani,22enne di uno degli uomini ... Falcone:vedova caposcorta,orgogliosa delle scelte di Antonio «30 anni dalla strage di Capaci dove la mafia, per condizionare istituzioni e politica, fece saltare con il tritolo l’autostrada per distruggere la vita del dr. Giovanni Falcone. Fu una strage di mafi ...Oggi ricorre il 30° anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita, per mano di “Cosa nostra”, il magistrato Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, Vit ...