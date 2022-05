(Di lunedì 23 maggio 2022) I fondi europei sono attesi come una manna, qualcuno riparla di Ponte sullo Stretto, ma in trenta anni l’Isola e la capitale han perso lavoro, forza politica, entusiasmo. I laureati partono. Peri picciriddi sono rari. La mafia non si batte solo con la repressione, pur indispensabile. Si sradica con quella che Gramsci chiamava “riforma morale”

Advertising

HuffPostItalia : Falcone tenne fino all'ultimo. È la mia Palermo che non ha tenuto -

L'HuffPost

Prima di lei, infatti, il magistrato era stato sposato con Rita Bonnici Il matrimonio tra Giovannie Rita Bonnici sinel 1964 alla Basilica della Santissima Trinità del Cancelliere di ...... 57 giorni dopo la strage di Capaci che costò la vita a Giovannie ad altre quattro persone. Il funerale di Paolo Borsellino siin forma privata per volere della famiglia "accusava il ... Falcone tenne fino all'ultimo. È la mia Palermo che non ha tenuto (di G. Riotta) Un'ora e sette minuti dopo l'attentato, Giovanni Falcone muore dopo alcuni disperati tentativi di rianimazione. Francesca Morvillo, sua moglie, morirà verso le 22:00 ...“30 anni fa morirono in un vile attentato il giudice Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della sua scorta. È trascorso tanto tempo da quel terribile 23 maggio, giorno in cui la mafia dichiarò gue ...