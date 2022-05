Falcone | Mattarella | ' impegno contro criminalità non consente pause e distrazioni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 maggio 2022) Palermo, 23 mag. (Adnkronos) - "Nel 1992 Giovannie Paolo Borsellino furono colpiti perché, con la loro professionalità e determinazione, avevano inferto colpi durissimi alla mafia, con prospettive di ulteriori seguiti di grande efficacia, attraverso una rigorosa strategia investigativa capace di portarne allo scoperto l'organizzazione. La mafia li temeva per questo: perché avevano dimostrato che essa non era imbattibile e che lo Stato era in grado di sconfiggerla attraverso la forza del diritto". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, parlando a Palermo in occasione della commemorazione del trentesimo anniversario dell'attentato a Giovanni, Francesca Morvillo e i componenti della scorta. "Onorare oggi la memoria di Giovannie Paolo Borsellino -ha aggiunto il Capo ...