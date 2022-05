Falcone | Garante infanzia e adolescenza Regione Lazio | “Impegno concreto per spiegare legalità”

(Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Il 23 maggio 2022, in occasione dell’anniversario del trentennale della morte del giudice Giovanni, si celebra la Giornata della. Ilper l’e l’dellaè, da tempo, impegnato sul fronte dellae, proprio nel mese di maggio, sta tenendo molti incontri, seminari e convegni per promuovere azioni riguardanti la sensibilizzazione e l’educazione alla. “Nei tanti incontri che portiamo avanti -ha dichiarato la Dott.ssa Monica Sansoni (per l’e l’della)- cerchiamo diai ragazzi l’importanza della ...

Oggi anche le città di Teramo in Piazza Martiri e Pescara al Teatro Circus alle ore 10,00 ricorderanno le stragi di Falcone e Borsellino in streaming sulla piattaforma youtube del Premio Paolo Borsell ...