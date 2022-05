Falcone e Borsellino non sono dei santini: buttiamo via la retorica e guardiamo l’abisso (Di lunedì 23 maggio 2022) In epoca non sospetta, diciamo più di dieci anni fa, l’avevo chiamata “l’antimafia di carta”. Un termine volutamente edulcorato per non trascendere usando termini forse più consoni. Una carta straccia che cominciò a pigliare forma e sostanza proprio all’indomani di quell’estate bastarda del ’92 che ci cambiò la vita. Che ci fece diventare in poche ore adulti. Il cratere di Capaci e lo scenario libanese di via D’Amelio per molti di noi furono il passaggio spaventoso dentro un buco nero che sembra pronto ad inghiottirci tutti. Ma l’orizzonte degli eventi non conteneva solo quell’angoscia spaventosa che ci faceva sentire tutti appesi ad un filo sottile. Conteneva anche splendide occasioni per tanti che ne capire subito la potenzialità. A farglielo capire fu l’ondata emotiva, il popolo incazzato, i lenzuoli appesi ai balconi di Palermo. Capirono che bisognava diventare surfisti e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) In epoca non sospetta, diciamo più di dieci anni fa, l’avevo chiamata “l’antimafia di carta”. Un termine volutamente edulcorato per non trascendere usando termini forse più consoni. Una carta straccia che cominciò a pigliare forma e sostanza proprio all’indomani di quell’estate bastarda del ’92 che ci cambiò la vita. Che ci fece diventare in poche ore adulti. Il cratere di Capaci e lo scenario libanese di via D’Amelio per molti di noi furono il passaggio spaventoso dentro un buco nero che sembra pronto ad inghiottirci tutti. Ma l’orizzonte degli eventi non conteneva solo quell’angoscia spaventosa che ci faceva sentire tutti appesi ad un filo sottile. Conteneva anche splendide occasioni per tanti che ne capire subito la potenzialità. A farglielo capire fu l’ondata emotiva, il popolo incazzato, i lenzuoli appesi ai balconi di Palermo. Capirono che bisognava diventare surfisti e ...

