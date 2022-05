F1 | il trend è cambiato | dopo l’Australia la Red Bull ha preso il sopravvento sulla Ferrari Ma la strada é ancora lunga

Leggi su oasport

(Di lunedì 23 maggio 2022) Il Gran Premio di Spagna, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, rischia di avere segnato una pagina di capitale importanza a livello complessivo. Sul tracciato del Montmelò, infatti, la Redha piazzato una doppietta pesantissima con Max Verstappen che ha preceduto Sergio Perez, mentre launa volta, doveva leccarsi le ferite. Inutile girarci attorno, il ritiro di Charles Leclerc potrebbe avere un significato duplice per l’intero campionato. Proprio quando il monegasco stava andando a vincere in maniera nettissima la gara (una pole position stellare), infatti, la Power Unit della sua Rossa si è ammutolita. Sul più bello. Quando il vantaggio era amplissimo e il nativo di Montecarlo era palesemente in gestione della sua F1-75. Non un ritiro quando le cose andavano male, ma quando ...