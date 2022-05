ESL Gaming e Lenovo: insieme per gli Intel Extreme Masters (Di lunedì 23 maggio 2022) Una collaborazione esclusiva quella tra ESL Gaming E Lenovo Legion, per tutti gli eventi IEM fino a IEM Katowice 2023 ESL Gaming, azienda leader mondiale negli esports, e il brand globale della tecnologia, Lenovo annunciano una partnership esclusiva sui PC per gli ESL Intel Extreme Masters (IEM). A partire dall’IEM Dallas che si terrà il prossimo giugno, Lenovo Legion sarà il partner OEM ufficiale per diversi tornei IEM, fino all’IEM Katowice previsto nel 2023. Nell’ambito della collaborazione, Lenovo Legion mette a disposizione l’intero portfolio di PC Gaming, Stylish Outside. Savage Inside, per diverse attivazioni. Dall’esposizione del brand Lenovo Legion agli eventi IEM, alla visibilità online e ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 23 maggio 2022) Una collaborazione esclusiva quella tra ESLLegion, per tutti gli eventi IEM fino a IEM Katowice 2023 ESL, azienda leader mondiale negli esports, e il brand globale della tecnologia,annunciano una partnership esclusiva sui PC per gli ESL(IEM). A partire dall’IEM Dallas che si terrà il prossimo giugno,Legion sarà il partner OEM ufficiale per diversi tornei IEM, fino all’IEM Katowice previsto nel 2023. Nell’ambito della collaborazione,Legion mette a disposizione l’intero portfolio di PC, Stylish Outside. Savage Inside, per diverse attivazioni. Dall’esposizione del brandLegion agli eventi IEM, alla visibilità online e ...

