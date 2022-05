Esilarante commedia il 26 maggio al Teatro Valentino di Castellaneta (Di lunedì 23 maggio 2022) Castellaneta. Finalmente, dopo ben tre anni di attesa, il Gruppo “A.N.S.P.I.” della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria di Castellaneta, torna giovedì 26 maggio 2022 al Teatro Valentino di Castellaneta con la nuova Esilarante commedia “Ognun iet … cud ca iet!!!”, scritta e diretta da Piero Giandomenico, divenuto anche presidente del gruppo stesso. Giova innanzitutto palesare che questo “tornare” alla normalità, per quanto concerne le attività che il Gruppo “A.N.S.P.I.” proponeva abitudinariamente, è una dedica diretta ad un sacerdote, don Nunzio Picaro, che ha segnato la vita della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria e che è stato per tanti anni il presidente del gruppo. Indimenticato parroco sempre a favore di manifestazioni di questo genere, che ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 23 maggio 2022). Finalmente, dopo ben tre anni di attesa, il Gruppo “A.N.S.P.I.” della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria di, torna giovedì 262022 aldicon la nuova“Ognun iet … cud ca iet!!!”, scritta e diretta da Piero Giandomenico, divenuto anche presidente del gruppo stesso. Giova innanzitutto palesare che questo “tornare” alla normalità, per quanto concerne le attività che il Gruppo “A.N.S.P.I.” proponeva abitudinariamente, è una dedica diretta ad un sacerdote, don Nunzio Picaro, che ha segnato la vita della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria e che è stato per tanti anni il presidente del gruppo. Indimenticato parroco sempre a favore di manifestazioni di questo genere, che ...

