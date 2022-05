ESCLUSIVA – Simone Tartarini (all. Musetti): “Lorenzo sta bene, ma siamo alla ricerca della continuità” (Di lunedì 23 maggio 2022) da Parigi, Alessandro Nizegorodcew Lorenzo Musetti ha vissuto una stagione, fino ad oggi, abbastanza complicata. Influenza (ben 3 volte) e infortuni intervallati da tornei, alcuni giocati molto bene. Non è quasi mai riuscito a trovare continuità, ma i picchi sono stati importanti e qualitativi. L’esperienza in Coppa Davis, nel match decisivo contro lo Slovacchia a Bratislava, ha dato fiducia e consapevolezza e, complessivamente, il tennis del ‘Muso’ cresce ogni giorno di più. Al Roland Garros il sorteggio è stato molto sfortunato: subito Stefanos Tsitsipas. Ne abbiamo parlato, qui a Parigi, con coach Simone Tartarini. Come sta Lorenzo? “Dal punto di vista fisico ha recuperato perfettamente dall’infortunio. Il dotto ci aveva detto di stare fermi due ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) da Parigi, Alessandro Nizegorodcewha vissuto una stagione, fino ad oggi, abbastanza complicata. Influenza (ben 3 volte) e infortuni intervti da tornei, alcuni giocati molto. Non è quasi mai riuscito a trovare, ma i picchi sono stati importanti e qualitativi. L’esperienza in Coppa Davis, nel match decisivo contro lo Slovacchia a Bratislava, ha dato fiducia e consapevolezza e, complessivamente, il tennis del ‘Muso’ cresce ogni giorno di più. Al Roland Garros il sorteggio è stato molto sfortunato: subito Stefanos Tsitsipas. Ne abbiamo parlato, qui a Parigi, con coach. Come sta? “Dal punto di vista fisico ha recuperato perfettamente dall’infortunio. Il dotto ci aveva detto di stare fermi due ...

Advertising

sportface2016 : ESCLUSIVA - Simone Tartarini, allenatore #Musetti: 'Lorenzo sta bene, siamo alla ricerca della continuità'… - sportface2016 : ESCLUSIVA - L'intervista a Simone #Vagnozzi, coach di Jannik #Sinner. Da Parigi @Alenize82 #RolandGarros - mattino5 : In esclusiva in studio a #Mattino5 parla Francesco, il proprietario del casolare - ZO_it : #Intervista di Simone #Minghinelli in esclusiva per #Zerocinquantuno. Grazie a Michel #Aebischer e al… - ZO_it : Intervista del direttore Simone #Minghinelli al centrocampista rossoblù Michel #Aebischer in esclusiva per… -