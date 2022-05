Era D’Estate film stasera in tv 23 maggio: cast, trama, curiosità, streaming (Di lunedì 23 maggio 2022) Era D’Estate è il film stasera in tv lunedì 23 maggio 2022 in onda in prima serata su Rai Movie. La pellicola racconta dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino in occasione della commemorazione della strage di Capaci. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Era D’Estate film stasera in tv: cast e scheda USCITO IL: 23 maggio 2016 GENERE: Drammatico ANNO: 2015 REGIA: Fiorella Infascelli cast: Giuseppe Fiorello, Massimo Popolizio, Valeria Solarino, Elisabetta Piccolomini, Claudia Potenza, Elvira Camarrone DURATA: 100 Minuti Era D’Estate ... Leggi su cubemagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) Eraè ilin tv lunedì 232022 in onda in prima serata su Rai Movie. La pellicola racconta dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino in occasione della commemorazione della strage di Capaci. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Erain tv:e scheda USCITO IL: 232016 GENERE: Drammatico ANNO: 2015 REGIA: Fiorella Infascelli: Giuseppe Fiorello, Massimo Popolizio, Valeria Solarino, Elisabetta Piccolomini, Claudia Potenza, Elvira Camarrone DURATA: 100 Minuti Era...

Advertising

MondoDiVersi : RT @mrcatalano58: 'Palleggi e palleggi in un pomeriggio d'estate, e di calore. Solo col suo pallone e le sue leggi quel bambino passava ore… - mrcatalano58 : 'Palleggi e palleggi in un pomeriggio d'estate, e di calore. Solo col suo pallone e le sue leggi quel bambino passa… - _soffione : Arrivata a casa, per la prima volta questa sera c'era caldo anche a mezzanotte e mi è quasi venuto un attacco d'ans… - rmala2609 : 6 maggio 2012. Quella gentaglia esultava per averci fatto perdere lo scudetto. Nonostante lo stesse vincendo la sq… - Strange01722672 : @mrjosh75 Era la distinzione per coloro che confondono mare/spiaggia d estate, comprendo cosa intendi ?? -