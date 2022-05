Equilibrio energetico della Terra, ecco i danni che stiamo creando al nostro amato pianeta (Di lunedì 23 maggio 2022) Il cambiamento climatico è un problema reale che incide fortemente sulla salute e le sorti del nostro pianeta Ci soffermiamo spesso, ma mai abbastanza su quanto incide realmente la mano dell’uomo sulla Terra. Le nostre emissioni sono deleterie per la salute della Terra. I cambiamenti climatici sono dietro l’angolo e mettono in pericolo anche la nostra “incolumità” e quella di tutti gli organismi viventi. Bisognerebbe focalizzarsi maggiormente sulla questione “radioattività” limitando le emissioni di CO2. Abbracciando uno stile di vita sano che permetta di evitare lo spreco e la produzione di rifiuti che inquinano e feriscono irreparabilmente la nostra casa: la Terra… Equilibrio energetico della Terra, quanto incide la ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 23 maggio 2022) Il cambiamento climatico è un problema reale che incide fortemente sulla salute e le sorti delCi soffermiamo spesso, ma mai abbastanza su quanto incide realmente la mano dell’uomo sulla. Le nostre emissioni sono deleterie per la salute. I cambiamenti climatici sono dietro l’angolo e mettono in pericolo anche la nostra “incolumità” e quella di tutti gli organismi viventi. Bisognerebbe focalizzarsi maggiormente sulla questione “radioattività” limitando le emissioni di CO2. Abbracciando uno stile di vita sano che permetta di evitare lo spreco e la produzione di rifiuti che inquinano e feriscono irreparabilmente la nostra casa: la, quanto incide la ...

