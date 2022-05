(Di lunedì 23 maggio 2022) «Tutti i soldi del mondo non possono riportare in vita un lavoratore morto per essereesposto all’amianto, deceduto dopo tre anni di sofferenze indicibili, né tanto meno possono ridare il padre a una famiglia»: è lapidario il tarantino, vicepresidente nazionale Anmil, nell’annunciare l’ennesima sentenza a favore deglidi una morte per asbestosi. Il 16 maggio scorso il Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro Giudice Dott.ssa Maria Leone, ha emanato una sentenza che ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale “Jure htario” per l’importo di € 167.565,74. Tale somma dovrà essere corrisposta dal Ministero della Difesa e dalla Chiome S.r.l., azienda operante nell’indotto dell’Arsenale, alla moglie ed ai due figli di F. D., difesi in giudizio dall’Avv. Maria ...

Advertising

TarantiniTime : Emidio Deandri: «lo Stato chieda scusa e paghi subito gli eredi dei lavoratori morti per malattie professionali!»… - lavocemaruggio : Emidio Deandri: «lo Stato chieda scusa e paghi subito gli eredi dei lavoratori morti per malattie professionali!» -

Cronache Tarantine

... in studio ed in collegamento numerosi ospiti: Alessandro Morelli vice - Ministro Infrastrutture e Mobilità Sostenibili ;Vice Presidente Nazionale ANMLI (Associazione Nazionale fra ...Lo dichiara, vicepresidente nazionale dell'associazione per mutilati e invalidi del lavoro. Taranto, osserva, è 'una città che paga, con tragica periodicità, un pesantissimo ... Emidio Deandri: «lo Stato chieda scusa e paghi subito gli eredi dei lavoratori morti per malattie professionali!» In evidenza Notizie Bari, dalla vicina Taranto la decisione del giudice del Tribunale del Lavoro. Morto per l'amianto: agli eredi 167mila euro ...Il giudice del lavoro del Tribunale di Taranto, Maria Leone, ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale per l’importo di 167.565,74 euro agli eredi, la moglie e i due figli, di un oper ...