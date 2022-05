Elena D’Amario, il lato B fa impazzire tutti | Che fisico (Di lunedì 23 maggio 2022) Elena D’Amario ha lasciato tutti senza parole per il suo fisico incredibile: avete visto che lato B da urlo? Guardate la foto pazzesca. La storica ballerina di Amici non smette mai di catturare l’attenzione dei fan. Questa volta, a finire sotto i riflettori, è stato uno scatto a dir poco pazzesco. Avete visto di che L'articolo Elena D’Amario, il lato B fa impazzire tutti Che fisico chemusica.it. Leggi su chemusica (Di lunedì 23 maggio 2022)ha lasciatosenza parole per il suoincredibile: avete visto cheB da urlo? Guardate la foto pazzesca. La storica ballerina di Amici non smette mai di catturare l’attenzione dei fan. Questa volta, a finire sotto i riflettori, è stato uno scatto a dir poco pazzesco. Avete visto di che L'articolo, ilB faChechemusica.it.

Advertising

IlContiAndrea : Elena D’Amario meravigliosa sempre #Amici21 - japrildaughter : @sissixcutiiee lui che sta con elena d’amario - itseel1sa : ma in che senso Elena d'amario sta con Morrone cosa mi state dicendo - moiloliita : RT @p0liedrico: non Elena D'Amario che è ritornata insieme a Michele Morrone questo è davvero l'anno dei ritorni di fiamma - chiaracrew1 : RT @p0liedrico: non Elena D'Amario che è ritornata insieme a Michele Morrone questo è davvero l'anno dei ritorni di fiamma -