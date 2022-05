“É sempre mezzogiorno” | torta all’ananas in vetro di Antonella Ricci

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 23 maggio 2022), dal suo salento, con un ritardo di ore del treno, riesce ad arrivare nel bosco dicon il solito sorriso disincantato e la sua cucina pugliese. Oggi, in particolare, un dolce, un semifreddo estivo, lain. Ingredienti 1 ananas, 325 g di zucchero, 1 stecca di vaniglia, 20 ml di rhum, 3 uova, 125 g di farina, 1 limone, zucchero a velo, 500 g di crema pasticcera, 250 g di panna montata, 100 g di amaretti per decorare: violette brinate, panna montata Procedimento Facciamo un pan di Spagna, montando in planetaria 3 uova con 125 g di zucchero. Ottenuta una bella crema omogenea aggiungiamo 125 g di farina e mescoliamo bene con una spatola. Trasferiamo il composto su una leccarda foderata con carta da forno, lo livelliamo bene e lo ...