È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici l'annuncio in diretta: 'penultima settimana' (Di lunedì 23 maggio 2022) Un'altra settimana di È sempre mezzogiorno è incominciata e Antonella Clerici, in apertura, ha voluto dedicare uno spazio ad alcune delle situazioni più in vista in quest'ultimo periodo. Non solo si è soffermata sulla strage di Capaci, ma ha anche spostato l'attenzione sullo scudetto vinto dal Milan. La conduttrice ha parlato persino del programma culinario di mamma Rai, che a breve volgerà a conclusione, dando un annuncio importante! È sempre mezzogiorno sta per finire, l'annuncio di Antonella Clerici Dopo la tradizionale sigla di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha salutato gli spettatori che la seguono fedelmente ogni ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 23 maggio 2022) Un'altradi Èè incominciata e, in apertura, ha voluto dedicare uno spazio ad alcune delle situazioni più in vista in quest'ultimo periodo. Non solo si è soffermata sulla strage di Capaci, ma ha anche spostato l'attenzione sullo scudetto vinto dal Milan. La conduttrice ha parlato persino del programma culinario di mamma Rai, che a breve volgerà a conclusione, dando unimportante! Èsta per finire, l'diDopo la tradizionale sigla di Èha salutato gli spettatori che la seguono fedelmente ogni ...

Advertising

MaxsoMagazine : Ricette di È sempre mezzogiorno - Prova del Cuoco: Tris di primi d’estate di Daniele Persegani - SMSNEWSOFFICIAL : Nuova settimana in compagnia di @MezzogiornoRai1 ! su Rai 1 con @antoclerici - UnDueTreBlog : E’ sempre mezzogiorno – Puntata di lunedì 23 maggio 2022 – Ricette e rubriche. - PaoloLeChat : @roby_mazz @fey_folk Esatto... Che porcheria Sempre Mel Brooks Blazing Saddles diventa Mezzogiorno e mezzo di fuoco… - _PuntoZip_ : Oggi in TV: Natura e salute per i piatti di “È sempre mezzogiorno!”. Antonella Clerici riapre le porte della sua cu… -