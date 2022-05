Dybala: 'Totti è un idolo, che piacere le sue parole di affetto' (Di lunedì 23 maggio 2022) ROMA - Paulo Dybala risponde alle parole di Francesco Totti. L'ex capitano giallorosso prima dell'inizio del match di San Siro per per l'Integration Heroes Match aveva parlato della Joya: " Darò ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 23 maggio 2022) ROMA - Paulorisponde alledi Francesco. L'ex capitano giallorosso prima dell'inizio del match di San Siro per per l'Integration Heroes Match aveva parlato della Joya: " Darò ...

Advertising

DiMarzio : Le parole di Paulo #Dybala sul suo futuro durante la partita di beneficenza #IntegrationHeroes - TuttoMercatoWeb : Totti: 'Lunedì incontrerò Dybala a Milano. Proverò a convincerlo a scegliere la Roma' - GoalItalia : Francesco Totti ha un piano in mente per portare Paulo #Dybala alla Roma ?? - _lorenzoASR : RT @asrsupporter: Totti a San Siro per il match di beneficienza ha ricevuto un ovazione tripla rispetto agli ingressi di Zanetti, Shevchenk… - fvk_cl : RT @turtunz: I padrini calcistici di Dybala: Del Piero, Totti e ora Candela lo definisce “patrimonio del calcio”. Doveva meritare la maglia… -