Drone sfugge al proprietario e precipita in Palazzo Ducale

(Di lunedì 23 maggio 2022) VENEZIA - Intervento stasera, 23 maggio, dei vigili del fuoco dentro, a Venezia, per recuperare un, che sfuggito al controllo del, è finito nello storico edificio di ...

si sono issati con una scala a gancio nei pressi della 'Porta della carta', l'entrata principale del Palazzo, confinante con la Basilica di San Marco, e hanno recuperato il drone, che pare non abbia causato danni.