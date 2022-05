Dove si trova e quanto costa mangiare al ristorante di Gianfranco Vissani (Di lunedì 23 maggio 2022) Regalarsi un pranzo o una cena in ristorante top è il sogno di tanti. Ad esempio ? Era il 1967 quando Gianfranco Vissani ha conseguito la qualifica di aiuto cuoco presso l’Istituto Professionale Alberghiero di Spoleto. E’ stato il primo passo verso una carriera L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 23 maggio 2022) Regalarsi un pranzo o una cena intop è il sogno di tanti. Ad esempio ? Era il 1967 quandoha conseguito la qualifica di aiuto cuoco presso l’Istituto Professionale Alberghiero di Spoleto. E’ stato il primo passo verso una carriera L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Mery08712554 : Ragazze mi potete dire dove si trova il ristorante di barù ? #jeru #jeruspace - MafaldaValentia : RT @SaraPugliese84: Ditemi che anche voi avete cercato di capire dove si trova dal riflesso degli occhiali? - MalagniniNico : RT @UnOnlus: #Olga età stimata 3/4anni, sterilizzata, fiv e felv negativa, recuperata in fin di vita. Per lei si cerca un posto dove stare… - mayurimoonn : RT @xcaswinchester: @anikeatable Aggiungiamo anche i paguri, così tanto maneggiati dai bambini. Se trovate una conchiglia vuota e particola… - arabafenice35 : RT @UnOnlus: #Olga età stimata 3/4anni, sterilizzata, fiv e felv negativa, recuperata in fin di vita. Per lei si cerca un posto dove stare… -