Doppio suicidio marito e moglie, la coppia seguiva la setta Ramtha: ecco cosa sappiamo

Continuano gli aggiornamenti sulla vicenda dei due anziani, romani, trovati senza vita nella loro casa estiva in provincia di Forlì-Cesena. La storia è diventata un vero e proprio giallo. Ci sono ancora vari punti da chiarire ma sembrerebbe che l'ipotesi Doppio suicidio sia sempre quella più plausibile e che i due appartenessero alla setta Ramtha, la setta che attende l'Apocalisse.

Chi erano Paolo Neri e Stefania Platania

Come riporta IlGazzettino, Paolo Neri, 67 anni, e la moglie Stefania Platania, 65 anni, sono due ex dipendenti del Senato che si trovavano in pensione. L'uomo era originario di Marino mentre la donna della Capitale.

