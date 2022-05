Domenica In Show, le prime anticipazioni di Mara Venier: gli ospiti del 27 maggio (Di lunedì 23 maggio 2022) E alla fine Mara Venier ce l’ha fatta ad arrivare sana e salva nello studio di Che tempo che fa nonostante i festeggiamenti dei tifosi del Milan per la vittoria dello scudetto! La conduttrice è stata ospite di Fabio Fazio e ha anche rivelato alcuni dei nomi degli ospiti che ci saranno nella puntata speciale di Domenica IN del 27 maggio 2022 su Rai 1. Sarà una serata di festa per Mara e per tutto il pubblico di Rai 1, dopo una stagione di grande successo per il suo programma. E proprio da Rai 3, la Venier ha anticipato alcuni dei nomi degli ospiti che animeranno lo speciale in prime time. Non ci resta che scoprire chi ci sarà: tantissimi amici di Mara, ovviamente, per una super ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 23 maggio 2022) E alla finece l’ha fatta ad arrivare sana e salva nello studio di Che tempo che fa nonostante i festeggiamenti dei tifosi del Milan per la vittoria dello scudetto! La conduttrice è stata ospite di Fabio Fazio e ha anche rivelato alcuni dei nomi degliche ci saranno nella puntata speciale diIN del 272022 su Rai 1. Sarà una serata di festa pere per tutto il pubblico di Rai 1, dopo una stagione di grande successo per il suo programma. E proprio da Rai 3, laha anticipato alcuni dei nomi degliche animeranno lo speciale intime. Non ci resta che scoprire chi ci sarà: tantissimi amici di, ovviamente, per una super ...

Advertising

chetempochefa : Domenica a #CTCF avremo con noi Mara Venier, che si prepara ad andare in onda con Domenica In Show ???? Vi aspettiam… - zazoomblog : Ospiti di Domenica In Show: grandi nomi per la prima serata di Mara Venier - #Ospiti #Domenica #Show: #grandi - StraNotizie : Ospiti di Domenica In Show: grandi nomi per la prima serata di Mara Venier - sergiomarcoc : comunque “Domenica In Show” ha quella vaga aria di “Live” partito un po’ come esperimento, e poi ne son nate 3 edizioni #DomenicaIn #CTCF - davided81 : Domenica In Show ovviamente con in elenco tutti gli amici di Mara che sono già stati 47 volte a farsi intervistare a Domenica In #Ctcf -