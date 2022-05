Domenica In Show: ecco tutti gli ospiti di Mara Venier in prima serata, c’è una famosa conduttrice Mediaset (Di lunedì 23 maggio 2022) Mara Venier tornerà in televisione con Domenica In Show, un programma che celebrerà gli ottimi ascolti fatti durante la stagione invernale. Ospite di Fabio Fazio, la conduttrice ha parlato degli ospiti che vedrà alternarsi nel suo studio e fra tutti c’è una famosa conduttrice Mediaset: di chi stiamo parlando? Leggi anche: Domenica In Show, Alessia... Leggi su donnapop (Di lunedì 23 maggio 2022)tornerà in televisione conIn, un programma che celebrerà gli ottimi ascolti fatti durante la stagione invernale. Ospite di Fabio Fazio, laha parlato degliche vedrà alternarsi nel suo studio e frac’è una: di chi stiamo parlando? Leggi anche:In, Alessia...

Advertising

chetempochefa : Domenica a #CTCF avremo con noi Mara Venier, che si prepara ad andare in onda con Domenica In Show ???? Vi aspettiam… - marco_santoro_ : Ancora ottimi ascolti per la Signora del dì festivo della televisione italiana. Domenica In 1^ parte 20.3% 2.631.00… - preziosa89_ : RT @tvblogit: Domenica in show, ecco gli ospiti della prima serata di venerdì su Rai1 con Mara Venier - dariosardone : RT @tvblogit: Domenica in show, ecco gli ospiti della prima serata di venerdì su Rai1 con Mara Venier - asannais : RT @sergiomarcoc: comunque “Domenica In Show” ha quella vaga aria di “Live” partito un po’ come esperimento, e poi ne son nate 3 edizioni… -