Domenica In, Mika: “Ero lì appeso a 8 metri di altezza senza gancio, ho pensato di morire all’Eurovision”. Poi rivela: “Ho anche una fidanzata…” (Di lunedì 23 maggio 2022) “Ero lì, sospeso a 8 metri d’altezza su quella pedana, senza gancio. All’inizio mi sembrava un’idea fantastica quella di stare in equilibro sul quel pianoforte ‘volante’, ho detto subito sì, facciamolo, poi però durante le prove mi sono reso conto che era una stupidata. Mentre cantavo in diretta, davanti a 240milioni di persone, ho pensato: ‘Se cado adesso farò una brutta fine'”. A dirlo è Mika che, ospite dell’ultima puntata di Domenica In, ha raccontato a Mara Venier questo retroscena inedito legato all’Eurovision Song Contest di Torino che l’ha visto protagonista sul palco assieme a Laura Pausini e Alessandro Cattelan. “L’adrenalina ti fa fare cose assurde, rivedendomi vedo un’altra persona. Grazie a Dio c’è un’astrazione perchè se fossi quella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) “Ero lì, sospeso a 8d’su quella pedana,. All’inizio mi sembrava un’idea fantastica quella di stare in equilibro sul quel pianoforte ‘volante’, ho detto subito sì, facciamolo, poi però durante le prove mi sono reso conto che era una stupidata. Mentre cantavo in diretta, davanti a 240milioni di persone, ho: ‘Se cado adesso farò una brutta fine'”. A dirlo èche, ospite dell’ultima puntata diIn, ha raccontato a Mara Venier questo retroscena inedito legatoSong Contest di Torino che l’ha visto protagonista sul palco assieme a Laura Pausini e Alessandro Cattelan. “L’adrenalina ti fa fare cose assurde, rivedendomi vedo un’altra persona. Grazie a Dio c’è un’astrazione perchè se fossi quella ...

