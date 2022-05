Domenica in, il gesto di Mara Venier su Luigi Strangis indispettisce i fan di Manuel Bortuzzo: cosa hanno notato (Di lunedì 23 maggio 2022) Dopo aver trionfato vincendo la ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi, per Luigi Strangis è arrivato il tempo delle interviste, proprio per questo è stato ospite anche da Mara Venier a Domenica In. LEGGI ANCHE : — Manuel Bortuzzo, pensavano fosse la sua nuova fidanzata ma lei smentisce: cosa ha pubblicato sui social Nel salotto Rai, la padrona di casa ci ha tenuto ad avere Luigi, in quella che è stata una brevissima ospitata, arrivata quasi sui titoli di coda della puntata di Domenica In. Mara ha parlato del successo del giovane Luigi, ha ripercorso con lui il suo viaggio nel talent e gli ha lasciato il palco per esibirsi. I fan non hanno potuto ... Leggi su funweek (Di lunedì 23 maggio 2022) Dopo aver trionfato vincendo la ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi, perè arrivato il tempo delle interviste, proprio per questo è stato ospite anche daIn. LEGGI ANCHE : —, pensavano fosse la sua nuova fidanzata ma lei smentisce:ha pubblicato sui social Nel salotto Rai, la padrona di casa ci ha tenuto ad avere, in quella che è stata una brevissima ospitata, arrivata quasi sui titoli di coda della puntata diIn.ha parlato del successo del giovane, ha ripercorso con lui il suo viaggio nel talent e gli ha lasciato il palco per esibirsi. I fan nonpotuto ...

Advertising

mariyag52489109 : RT @Kotu_kral_yaman: I 'pro' sono i miei fan che mi dicono frasi bellissime, che urlano il mio nome ovunque mi incontrino. Il modo in cui m… - graziellapenati : RT @Kotu_kral_yaman: I 'pro' sono i miei fan che mi dicono frasi bellissime, che urlano il mio nome ovunque mi incontrino. Il modo in cui m… - froggy_f1gp : Resoconto di questa domenica: - l’Inter perde il campionato all’ultima - il Liverpool perde il campionato all’ultim… - CarildaC : RT @Kotu_kral_yaman: I 'pro' sono i miei fan che mi dicono frasi bellissime, che urlano il mio nome ovunque mi incontrino. Il modo in cui m… - OnlyCanTeam : RT @Kotu_kral_yaman: I 'pro' sono i miei fan che mi dicono frasi bellissime, che urlano il mio nome ovunque mi incontrino. Il modo in cui m… -