Doctor Strange nel Multiverso della Follia supera gli 800 milioni, primo incasso del 2022 al box office USA (Di lunedì 23 maggio 2022) Doctor Strange nel Multiverso della Follia diventa il primo incasso del 2022 superando The Batman di Matt Reeves, il film guida il box office USAA per la terza settimana. Doctor Strange nel Multiverso della Follia prosegue al sua corsa al box office USA. Il cinecomic diretto da Sam Raimi incassa altri 31,6 milioni che lo portano a 342 milioni in patria. A livello globale la pellicola raggiunge gli 800 milioni superando The Batman di Matt Reeves e diventando il primo incasso del 2022.

