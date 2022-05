(Di lunedì 23 maggio 2022) "Il numero di insegnanti dida assumere va aumentato al più presto. Solo così, infatti, sarà possibile mettere le nostre scuole nella condizione di assicurare la continuità didattica, che è importante per qualsiasi studente ma risulta assolutamente fondamentale per chi vive una condizione di maggiore fragilità e complessità". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Docenti di sostegno, Sasso: “Bisogna assumerne di più” - _perasperaadast : @Bonny_VIII @vitalbaa @dottorpax E chi li farebbe? Chi intraprende questa strada di solito fa l'educatore. Il soste… - RedattoreSocial : Alunna con #autismo maltrattata, due arresti. Ciis: “Tutti i docenti sono responsabili”. Il commento del Coordiname… - Rosalba_Falzone : @TecnicaScuola La continuità per i docenti che sono stati sospesi senza stipendio e demanzionati, niente, anche se… - Bonny_VIII : @_perasperaadast @vitalbaa @dottorpax Guarda, ci lavoro pardonami. Il TFA si fa, molto spesso, perché aumenta le po… -

...Verona e la Rete innovativa regionale Innosap nell'ambito del progetto Odino con ildell'... che si concluderà in luglio, conuniversitari che curano progetti sperimentali sul ...... dalle famiglie, daie dai lavoratori. Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e ... Anche un piccolo, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano - ...“Nessuna giustificazione per quanto accaduto, ma va ricordato che gli alunni con disabilità sono affidati a tutti i docenti della classe e quindi tutti ne sono responsabili. Formazione, condivisine, c ...Il 10 maggio, all'Istituto Alberghiero "E. V. Cappello" di Piedimonte Matese si tenuto l'evento conclusivo del progetto "Teatro in", con la partecipazione ...