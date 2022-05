Diretta, la popolare app dedicata ai risultati sportivi in Italia, rivela la sua nuova brand ambassador, la due volte campionessa di Wimbledon Petra Kvitova. (Di lunedì 23 maggio 2022) - Sette milioni di appassionati di sport Italiani cercano i risultati live di calcio, tennis e altri 40 sport su Diretta ogni mese, e quattro milioni hanno scaricato l'app sui loro dispositivi mobili. PRAGA, 23 maggio 2022/PRNewswire/



La due volte vincitrice di Wimbledon Petra Kvitova è diventata il nuovo volto del network Flashscore, il servizio di risultati sportivi più famoso al mondo rappresentato in Italia da Diretta. La nuova campagna pubblicitaria di Flashscore con Petra Kvitova verrà lanciata online e in Tv in decine di Paesi in tutto il mondo. Prenderà il via in Italia per Diretta durante il Roland ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) - Sette milioni di appassionati di sportni cercano ilive di calcio, tennis e altri 40 sport suogni mese, e quattro milioni hanno scaricato l'app sui loro dispositivi mobili. PRAGA, 23 maggio 2022/PRNewswire/La duevincitrice diè diventata il nuovo volto del network Flashscore, il servizio dipiù famoso al mondo rappresentato inda. Lacampagna pubblicitaria di Flashscore converrà lanciata online e in Tv in decine di Paesi in tutto il mondo. Prenderà il via inperdurante il Roland ...

Advertising

lifestyleblogit : Diretta, la popolare app dedicata ai risultati sportivi in Italia, rivela la sua nuova brand ambassador, la due vol… - sulsitodisimone : RT @RSIonline: LA DOMENICA POPOLARE ON TOUR: Lara Montagna ci porta in un viaggio favoloso nel nostro territorio. Questa domenica sarà in d… - RSIonline : LA DOMENICA POPOLARE ON TOUR: Lara Montagna ci porta in un viaggio favoloso nel nostro territorio. Questa domenica… - fabryp_ : @pbecchi @pieropz dopo un equo processo popolare con votazione online in diretta TV si dovrebbe decidere la sorte di questo individuo - Alessan12237640 : RT @Alessan12237640: OGGI ALLE ORE 18:00 DIRETTA FACEBOOK PRIMA PARTE DEL TALK SHOW 'RIFLETTIAMO MANGIANDO' VERSIONE DIGITAL di Alessandr… -