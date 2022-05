Delia Duran | il seno straborda | le mani non riescono a contenerlo | esce tutto

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 23 maggio 2022) Finalista del Grande Fratello Vip, è stata una tra le coinquiline più importanti della casa del reality di Canale cinque. Ecco. Cerchiamo di scoprire qualcosa in più su, una tra le donne più belle e affascinanti che ci siano. La sua avventura al Grande Fratello, la rivelazione all’interno della casa e il rapporto, che ha vissuto di alti e bassi, con Alex Belli. InstagramDalle partecipazione ad alcune fiction all’essere stata una delle principali concorrenti dell’ultima edizione, la sesta, del Grande Fratello Vip (la più lunga nella storia del reality). Entrata dopo rispetto ai coinquilini capaci di stare nella casa per ben sei mesi,è riuscita a stravolgere completamente gli equilibri del programma grazie, non solo ad una straordinaria bellezza, ma ...